అమ్మా.. నేనున్నా, అధైర్య పడొద్దు., అండగా ఉంటాం, పిల్లలు జాగ్రత్త : జగన్

వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నారాయణ రెడ్డి అంత్యక్రియలు ఆయన స్వగ్రామం చెరుకులపాడులో భారీ జనసందోహం మధ్య సోమవారం జరిగాయి. అంత్యక్రియలకు హాజరైన సందర్భంగా వారి కుటుంబ సభ్యులను వైఎస్ జగన్‌ ఓదార్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 11:00 [IST]

English summary

YSR CP Chief YS Jagan Mohan Reddy attended Narayana Reddy's funeral at Cherukulapadu on Monday evening and he expressed his condolence to his family members. He told them not to fear or worry.. he will be there for support them.