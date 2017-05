ఏపీలో ఇప్పుడు ఉద్యోగుల బదిలీల వ్యవహరం జోరుగా సాగుతోంది. ఈ బదిలీల ప్రక్రియలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, నేతలెవరూ జోక్యం చేసుకోవద్దని సీఎం చంద్ర‌బాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. దీంతో అధికార పార్టీ నేతలు గందరగోళ

English summary

AP CM Nara Chandrababu Naidu has given a strong warning to his Ministers and MLAs to not to interfere in the issue of employees transfers. On the other side, CM Chandrababu given the entire responsibility to HODs regarding these transfers.