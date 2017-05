‘డాన్స్ ఆఫ్ ది హిల్లరీ’పేరుతో వస్తుంది.. ఓపెన్ చేశారా.. బుక్కయిపోయినట్లే!

‘వన్నా క్రై’వైరస్ ను అడ్డుకోవడంపై తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ ఆర్ జయలక్ష్మి దృష్టి సారించారు.

English summary

Tirupati Urban SP R.Jayalakshmi arranged a special awarness meeting at Tirupati Police conference hall by Cyber Security Professionals about Ransomeware virus with computer operators. She told them not to open any file or e-mail when it comes to Mobile phones with the name of 'Dance of the Hillary'.