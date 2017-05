తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ పదవి విషయంలో తెరపైకి కొత్త పేరు వచ్చింది. తాజాగా రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి డాక్టర్ కే లక్ష్మీనారాయణ పేరు వచ్చింది.

English summary

The state government is all set to appoint retired IAS officer Dr K. Lakshminarayana as the chairman of TTD. Despite extensive lobbying by MP Rayapati Sambasiva Rao and MP Murali Mohan, the gover-nment has decided not to give the post to an MLA or MP.