పోలీసులను అప్రమత్తం చేసి కిడ్నాపర్ల చెర నుండి మహిళను కాపాడిన యువకుడు

ఓ కారు అనుమానాస్పదంగా వెళ్ళడాన్ని గమనించిన యువకుడు కారును వెంబడించి కిడ్నాప్ ప్రయత్నం నుండి ఓ కంపెనీ యజమానిని రక్షించాడు. ఈ ఘటన తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడలో చోటుచేసుకొంది.

English summary

East godavari police arrested two persons for kidnap attempt on Monday. Three persons for kidnaping attempt Act shipping forward company CEO Dhanalaxmi, police arrested three persons.