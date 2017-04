రూ.152 కోట్లు జఫ్తు చేశాం: జగన్ ఆస్తులపై ఈడీ ఝలక్, హైకోర్టుకు

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్ భారతి సిమెంట్స్ సంస్థకు చెందిన రూ.152.85 కోట్లను జఫ్తు చేశామని, ఈ సొమ్మును ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేయాలని ఈడీ అప్పీలేట్ అథారిటీ ఇచ్చిన ఆ

English summary

Enforcement Directorate on Thursday challenged in High Court over Bharathi Cements assets attach issue.