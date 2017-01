సంక్రాంతి వేడుకల్లో యాంకర్లతో ఎంపి మాగంటి బాబు డ్యాన్స్, వేడుకలకు ముఖ్యఅతిథిగా జెసి

సంక్రాంతి పర్వదిన వేడుకలను పురస్కరించుకొని ఏలూరు ఎంపి మాగంటి బాబు డ్యాన్స్ చేశాడు. సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని మాగంటి బాబు వేడుకల్లో పాల్గొని డ్యాన్స్ చేశారు.

English summary

eluru mp maganti babu dancing with anchors in sankranti festival celebrations on monday at kaikalur.