జగన్ ను జనవరి మూడవవారంలో ఈడీ ప్రశ్నించే అవకాశం

వైఎస్ఆర్ సిపి అధినేత జగన్ ను జనవరి మూడవ వారంలో ఈడీ ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆయనపై ఉన్న కేసుల విషయంలో ఈడీ ఆయనను ప్రశ్నించనుంది.

English summary

the enforcement directorate (ED) is getting ready to quiz the ysrcp chief Y.S. jagan mohan reddy between january 20 and 23. highly placed sources said that the enforcement directorate may question mr jagan reddy with regard to Mauritius transactions.