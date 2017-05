అనకాపల్లి సెషన్స్ కోర్టు సంచలనం: మాజీ ఎమ్మెల్యే చెంగల వెంకట్రావుకు జీవిత ఖైదు..

బీఎంసీ కంపెనీ ఏర్పాటు సమయంలో జరిగిన గొడవలకు సంబంధించి పదేళ్ల సుదీర్ఘ విచారణ అనంతరం కోర్టు ఈ తీర్పు వెలువరించింది.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 13:44 [IST]

English summary

Payakarao peta ex mla Chengala Venkatarao sentenced life term jail, verdict delivered by Anakapalli sessions court on Wednesday morning