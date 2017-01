దారుణం: వివాహేతర బంధానికి ఒప్పుకోలేదని ఇంటికి నిప్పుపెట్టాడు

తనతో అక్రమ సంబంధానికి ఒప్పు కోలేదనే కోపంతో ఓ వ్యక్తి సదరు మహిళ ఇంటికి నిప్పుపెట్టాడు.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 9:50 [IST]

English summary

A unidentified person set ablaze to a house to reject extramarital affair with him.