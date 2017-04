తన భార్య మరో కానిస్టేబుల్‌తో వివాహేతర సంబంధాన్ని నెరుపుతున్న నేపథ్యంలో ఓ ఎస్ఐ పోలీసులను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే, ఆమె కూడా ఓ కానిస్టేబుల్ కావడం గమనార్హం.

English summary

two constable(man and woman) arrested in Kurnool district for extramarital affair.