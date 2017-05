వితౌట్ కోచింగ్: ఒకేసారి 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన రైతు బిడ్డ

సంవత్సరాల పాటు అదే పనిగా చదువుకుంటే తప్ప ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం కష్టంగా మారిని ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఒకేసారి నాలుగు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సాధించి..

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Visakhapatnam Farmer's son Raghunatha Shankar Got Four Govt Jobs At a Time.