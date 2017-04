''పప్పు కాక ఇంకేమనాలి? ఉప ఎన్నికలకు సిద్దమేనా''? ''పోరాడండి అండగా ఉంటా''

జయంతికి, వర్థంతికి తేడా తెలియదు, పంచాయితీరాజ్ మంత్రిగా ఉంటూ తాగునీటి సమస్యను సృష్టించడమే లక్ష్యమంటారు. రాష్ట్రంలో ఎన్ని అసెంబ్లీ సీట్లున్నాయో కూడ తెలియదు. వచ్చే ఎన్నికల్లో టిడిపిని 200 సీట్లలో గెలిపిం

English summary

Fight against Andhra Pradesh chief minister activities said Ysrcp chief Ys Jagan .fight continues on social media for people he said.