స్విస్ ఛాలెంజ్ విధానం ద్వారా అంతిమంగా లబ్ధి పొందేది ఏపీనే అని, ఈ విషయాన్ని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు తెలుసుకోవాలని మంత్రి నారాయణ బుధవారం అన్నారు.

English summary

Finally benefit to Andhra Pradesh with swiss challenge, says Minister P Narayana.