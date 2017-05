జిల్లాలోని పరవాడలోని ఎజికో బయో ఫార్మా కంపెనీలో పేలుడు సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందగా, మరో ముగ్గురు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు.

Two killed in a fire Accident in Azico Bio Pharma Industry in Visakhapatnam on Tuesday.