బాణాసంచా కేంద్రంలో భారీ పేలుడు: ముగ్గురు సజీవ దహనం

నెల్లూరు పోర్లుకట్టలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. దీంతో భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. కేంద్రంలో పని చేసే కార్మికులు మంటల్లోనే చిక్కుకున్నారు.

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:30 [IST]

English summary

Fire accident occurred in fireworks centres in Nellore, three dead.