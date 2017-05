బీకాంలో సీఈసీ: అప్పుడు జలీల్.. ఇప్పుడు ఎస్వీ మోహన్, ‘టీడీపీలో మేధావులు’

ఇప్పటికే బీకాంలో ఫిజిక్స్ చదివినట్లుగా చెప్పి తెలుగుదేశం నేత, ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ పరువు తీసుకోగా.. మరో ఎమ్మెల్యే కూడా ఆయన బాటలో నడిచారు. తాను డిగ్రీలు సీఈసీ చదివానంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ కర్నూలు ఎమ్మె

Story first published: Monday, May 1, 2017, 9:26 [IST]

English summary

Once an MLA said he studied Physics in B.Com and now another MLA made a mess with his degree. Kurnool MLA SV Mohan Reddy in an interview said that he studied CEC (Civics, Economics and Commerce) in Degree.