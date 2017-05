స్నేహం పేరుతో ఏడాదిగా బాలికపై లైంగిక దాడి, మద్యం తాగించి గ్యాంగ్ రేప్

విజయవాడలో స్నేహం ముసుగులో ఓ బాలికపై గ్యాంగ్ రేప్ కు పాల్పడ్డారు నిందితులు.ఫేస్ బుక్ ద్వారా పరిచయం పెంచుకొని మద్యం తాగించి గ్యాంగ్ రేప్ కు పాల్పడ్డారు నిందితులు.ఈ ఘటన విజయవాడలో చోటుచేసుకొంది.

English summary

Five persons arrested for gang rape on a girl in Vijayawada . Victim family complaint against six members.this incident happend on May 16th.