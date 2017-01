పార్టీల్లో అంతర్గత చిచ్చులు : ఎన్నికల గుర్తు కోసం అనేక పోరాటాలు

ఎన్నికల గుర్తు ఎవరికి వస్తే రాజకీయంగా వారిదే పై చేయి అయ్యే అవకాశం ఉంది. గతంలో జరిగిన ఘటనలు దీన్ని రుజువు చేశాయి.అందుకే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల గుర్తు కోసం తండ్రి, తనయులు పోటీ పడుతున్నారు.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 18:55 [IST]

the importance of a party symbol in a state like Uttar Pradesh cannot be emphasised enough. with a large illiterate and semi-literate population, the symbol is the single most important asset of any party. even those who have no idea about candidates end up voting for the party, given the familiarity of the symbol.