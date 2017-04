5 నెలలుగా బాలకృష్ణ రాలేదు: దున్నపోతులపై పేరు రాసి..

హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణకు సొంత నియోజకవర్గంలో షాక్. ఎండకాలం రావడంతో హిందూపురం ప్రజలు తాగేందుకు నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 17:45 [IST]

English summary

For Drinking water, women variety agitation against Hindupuram MLA and Actor Balakrishna in Hindupuram.