జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరిన కాంగ్రెస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా పీ గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే, కాంగ్రెస్ మహిళా నేత పాముల రాజేశ్వరీ దేవి చేరారు. శనివారం తన అనుచరులతో కలిసి హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన ఆమె, లోటస్ పాండ్‌లోని పార

English summary

In a boost to the YSRCP, two-time MLA and prominent leader from East Godavari district Pamula Rajeswari has joined the party on Saturday.