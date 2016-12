విశాఖలో రోడ్డు ప్రమాదం , నలుగురు మృతి, మరో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం

విశాఖ జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించగా, మిగిలినవారు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడినవారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన విశాఖ జిల్లా గోకుపాడు జంక్షన్ వద్ద చోటుచేసుకొంది.

English summary

four members dead in road accident in gokupadu junction in vishaka district. around 11 members went to annavaram from hayatnagar in telangana state. 4 members dead, injuries shifted to hospital.: