ఏం పాపం చేశారని?: కరణం వర్గీయుల అంత్యక్రియల్లో మిన్నంటిన రోదనలు..

మృతదేహాలను తొలుత గ్రామంలోని ఎన్టీఆర్‌ విగ్రహం వద్ద కొంత సేపు ఉంచి, తరువాత వారి వారి గృహాలకు చేర్చారు. ఆపై అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.

English summary

On sunday, funeral was held for two dead bodies, who died in faction attack at Addanki village. Mlc Karanam Balaram was attended