పవన్ కల్యాణ్ జనసేన పార్టీలోకి గల్లా అరుణ కుమారి?

మాజీ మంత్రి గల్లా అరుణకుమారి పవన్ కల్యాణ్ జనసేన పార్టీలో చేరుతారనే ప్రచారం సాగుతోంది. అలా సాగడానికి కారణం కూడా ఉంది...

English summary

It is said that Teugu Desam party (TDP) leader from Chittoor district of Andhra Pradesh may jpin in Pawan Kalyan's Jana Sena.