గిరిజన యువతులపై గ్యాంగ్ రేప్, రూ.50 వేలతో సెటిల్ మెంట్?

విశాఖపట్టణం ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో దారుణం చోటుచేసుకొంది.ఇద్దరు గిరిజన యువతులపై గ్యాంగ్ రేప్ జరిగింది. అయితే ఈ ఘటనపై ప్రజాసంఘాలు ఆందోళనకు దిగాయి.

English summary

Gangrape on two tribal ladies in Chintapally agency on Saturday night.police not yet received petition in this incident.