తల్లిని ఆటోలోంచి తోసేసి అమ్మాయిపై ఐదుగురు అఘాయిత్యం

తల్లిని ఆటోలోంచి కిందికి తోసేసి, బాలికపై డ్రైవర్ సహా ఐదుగురు బాలికపై అత్యాచారం చేశారు. ఈ సంఘటన నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Including an auto driver five miscreants gang raped a girl at Nellore in Andhra Pradesh after thrashing out the victim's mother from auto.