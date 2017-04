కారులో తిప్పుతూ యువతిపై పలుమార్లు నలుగురు రేప్

ఓ యువతిని నలుగురు యువకులు కారులో తిప్పుతూ ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. మరో కేసులో భర్తను చంపిన భార్యకు జీవిత ఖైదు పడింది.

A girl has been raped by four persons in a moving car in Krishna district of Andhra Pradesh.