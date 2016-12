ప్రేమోన్మాది దాడి : యువతికి 12 కత్తిపోట్లు, సూసైడ్ కు యత్నం

తనను ప్రేమించడం లేదన్న అక్కసుతో ఓ ప్రేమోన్మాది కత్తితో విచక్షణారహితంగా ఓ యువతిపై దాడి చేసి.. అనంతరం తననూ గాయపరచుకున్న ఘటన పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో శుక్రవారం రాత్రి జరిగింది.

English summary

Girl Stabbed 12 Times By Psycho Lover, and Attempts Suicide in Tadepalligudem on Friday Night. According to Local Police.. Muruki Sanjay Kumar who is working as private employee loving a local girl who is residing in Housing Board Colony. While both are liking each other.. He requested that girl to meet on Friday night near Airport Lands. Soon after she came he attacked on her with a nife.