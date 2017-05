కుటుంబసభ్యులను కోల్పోయినా ఇలాంటి రాజకీయాలు చేయలేదు: గొట్టిపాటి

వేమవరం ఘటనలో ఇద్దరు టీడీపీ కార్యకర్తలు దారుణ హత్యకు గురవడం, మరో ఐదుగురు తీవ్రగాయాలపాలవడం బాధాకరమైన విషయమని అద్దంకి ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ అన్నారు. ఆయన శనివారం ఘటనపై స్పందించారు.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 11:41 [IST]

Addanki MLA Gottipati Ravi kumar on Saturday responded on Vemavaram incident.

