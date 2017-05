అందుకే అవమానాలు భరిస్తున్నా, ఏ శిక్షకైనా సిద్ధం: కరణంపై ఘాటుగా గొట్టిపాటి

అద్దంకిలో 15ఏళ్లుగా ఇలాంటి హత్యలు ఎప్పుడూ జరగలేదని ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. ఆయన శనివారం ఓ మీడియాతో ఛానల్‌తో వేమవరంలో ప్రత్యర్థుల దాడిలో ఇద్దరు టీడీపీ కార్యకర్తల దారుణ హత్యకు గురైన విషయ

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 13:30 [IST]

Addanki MLA Gottipati Ravi Kumar on Saturday lashed out at TDP MLC Karanam Balaram.