తలదించుకునే వెళ్తున్నా, బాబుకు తెలుసు: గొట్టిపాటి, ‘పరిటాల తీసుకెళ్లారు’

తాను తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడాన్ని ఎమ్మెల్సీ కరణం బలరాం, ఆయన ఫ్యామిలీ జీర్ణించుకోలేకపోతోందని అద్దంకి ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ అన్నారు. ఒంగోలు టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో జరిగిన

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 13:36 [IST]

English summary

TDP leader and MLA Gottipati Ravikumar on Tuesday responded on tension in Ongole.