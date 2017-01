జగన్ ఇలాకాలో గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణికి దెబ్బ: ఉద్రిక్తత

వైఎస్ జగన్ ఇలాకా పులివెందులలో బాలయ్య గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి ఫ్లెక్సీలను తొలగించారు. ఇది ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది...

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Tension prevailed at Pulivendula in Kadapa district of Andhra Pradesh, as the Balakrishna's Goutaiputra Satakarni flexis removed.