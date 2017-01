'గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి' థియేటర్ సీజ్: టీడీపీ అంతర్గత కుమ్ములాటలే కారణమా?

బాలకృష్ణ సినిమా వస్తుందంటే టీడీపీలో పండుగ వాతావరణమే. సింహా లాంటి బ్లాక్ బస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు.. రోజుల తరబడి థియేటర్స్ ను లీజుకు తీసుకుని మరీ ఆ సినిమాను టీడీపీ నేతలు వీక్షించిన దాఖలాలున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A newly inaguarated theatre was seized in eluru region, it leads to fight between tdp leaders. Officials said that theatre has not sufficient facilities