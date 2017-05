ఎట్టకేలకు విద్యార్థులకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఊరట కలిగించే విషయాన్ని చెప్పింది. గ్రూప్ 2 మెయిన్స్‌ను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

Group 2 Mains postponed in Andhra Pradesh.

