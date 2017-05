వైసీపీ ఎమ్మెల్యేపై ఫిర్యాదు చేసిన గుంపుల రవికుమార్‌ అనుమానాస్పద మృతి

నందికొట్కూరు నియోజకవర్గం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన గుంపుల రవికుమార్‌ హైదరాబాద్‌లోని శ్రీనగర్‌ కాలనీలో శనివారం అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 12:48 [IST]

English summary

Gumpula Ravikumar has suspiciously died on Saturday morning in Hyderabad.