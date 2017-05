ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: పెళ్లికి వెళుతూ ఆరుగురు మృతి

శుక్రవారం తెల్లవారుజామున జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు దుర్మరణం చెందారు. కర్నూలు-గుంటూరు రహదారిలో మేడికొండూరు మండలం భీమినేనివారిపాలెం-మేడికొండూరు గ్రామాల మధ్య ఈ ప్రమాదం

English summary

six killed in a road accident occurred in Guntur district on Friday early hours.