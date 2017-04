చికెన్ ముక్కా మజాకా: వెన్నెముక బాగంలో ఇరుక్కొన్న చికెన్ ముక్కను తీసిన వైద్యులు

ఓ మహిళ గొంతులో ఇరుక్కుపోయిన నాటుకోడి ఎముకను గుంటూరు వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేయకుండానే తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఆ మహిళ ఆరోగ్యంగా ఉందని వైద్యులు ప్రకటించారు.తొలుత గొంతులో ఇరుక్కొన్న ఎముక, వెన్నెముక ముందు భ

English summary

Guntur doctor removed chicken bone from a lady body. Nagamani, who is suffering from throat problem from three days, when she was eating chicken,struck in the throat.Dr.Shantaiah team removed bone from her body.