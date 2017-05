వేమవరం హత్యల్లో మహిళే కీలకం?, నాడు ప్రాణాలతో బయటపడినా ఈ దాడిలో చనిపోయిన అంజయ్య

ప్రకాశం జిల్లా వేమవరంలో జంట హత్యలకు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొన్నారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ హత్యలో ఓ మహిళ కీలకంగా వ్యవహరించిందని పోలీసులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Guntur range IG Sanjay released accuse photos in Vemavaram incident on Saturday. What is the reason for double murder we will enquiry he said.