మంత్రి నుండి తనకు, కుటుంబసభ్యులకు ప్రాణహని ఉంది, ఆమె కూతురులాంటిది

ఆంద్రప్రదేశ్ సాంఘీకసంక్షేమశాఖ మంత్రిపై గుంటూరు జిల్లా పరిషత్ చైర్మెన్ రావెల కిషోర్ బాబు పై ఆరోపణలు గుప్పించారు. తనను , తన భర్తను చంపుతామని రావెల అనుచరులు బెదిరించారని ఆమె చెప్పారు. ఈ ఆరోపణలను ఆయన ఖం

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

guntur zp chairmen johnymoon charges on social welfare minister ravela kishore babu . ravela followers thretned her and family members, minister ravela condemend this allgetions