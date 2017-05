నాలుగేళ్లు తనతో.. ఆపై మరో యువతితో!, పెళ్లయి 24గం. కాకముందే ప్రియురాలి ప్రతీకారం

ఇలియాజ్ మరో పెళ్లి చేశాడన్న వార్త తెలుసుకున్న అతని మాజీ ప్రియురాలు విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయింది. తనకు జరిగిన మోసానికి ఎలాగైనా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంది.

English summary

A girl allegedly threw acid at her lover who was getting married to another girl in Pamulapadu village in Gunturu district, police said on Monday.