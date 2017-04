వారిని ఉరి తీయాలి, ఆ కలెక్టర్ ఓ ఫూల్: మోహన్ బాబు ఆగ్రహం

ఉద్యోగ విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వహిస్తే అలాంటి వారికి ఉరిశిక్ష విధించాలని ప్రముఖ నటుడు, మాజీ ఎంపీ మోహన్ బాబు సోమవారం అన్నారు. ఏర్పేడు ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలని ఆయన పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు.

English summary

Actor and Former MP Mohan Babu on Monday demanded to hang who are in neglect in duty.