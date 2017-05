నారాయణ కొడుకు మృతి: అన్నీ తానైన హరీశ్ రావు, ఏపీ నేతలు, నెటిజన్లు ఇలా

నిశిత్‌ మరణవార్త గురించి తెలియగానే తెలంగాణ మంత్రి హరీశ్‌రావు దిగ్బ్రాంతి గురయ్యారు. నిశిత్ తండ్రి నారాయణ లండన్‌లో ఉన్నారని తెలిసి, ఆయన కుటుంబసభ్యులకు అండగా ఉండేందుకు అపోలో ఆస్పత్రి వద్దకు చేరుకున్నారు

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 9:12 [IST]

English summary

Telangana minister Harish Rao on Wednesday reviewed Arrangements at apollo Hospital Nishith Narayana Passed Away.