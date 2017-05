అది మా హక్కు, మద్దతుగా ఉంటా: నటి హేమ, 'చంద్రబాబు కావాలనే'

రిజర్వేషన్లు కాపు సామాజిక వర్గం హక్కు అని సినీ నటి హేమ అన్నారు. కాపు నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం నిర్వహించిన సమావేశానికి ఆమె హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు.

English summary

Actress Hema said that Reservations are Kapu community rights.