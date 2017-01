అదీ నా తోబుట్టువే: నారా లోకేష్

హెరిటేజ్‌ ఫ్యాక్టరీ తన తోబుట్టువుతో సమానమని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ అన్నారు.

English summary

TDP leader Nara lokesh on Thursday said that heritage is his Sibling.