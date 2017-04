పవన్ కల్యాణ్ మాట హీరో శివాజీ నోట: మోడీపై నిప్పులే

జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్‌కు హీరో శివాజీ బాసటగా నిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దక్షిణాదిపై వివక్ష ప్రదర్శిస్తున్నారనే మాట ఆయన నోట కూడా వచ్చింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Cine hero Shivaji takes the slogan of Jana Sena chief Pawan Kalyan on the disaprity towards south India by BJP.