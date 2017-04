కేశినేని నాని సహా టిడిపి నేతలకు హైకోర్టు నోటీసులు, ఎందుకంటే?

విజయవాడ రోడ్డు రవాణా సంస్థ కమిషనర్ పై దాడి ఘటనలో విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని నానితో పాటు పలువురు టిడిపి ప్రజా ప్రతినిధులకు హైకోర్టు నోటీసులను జారీ చేసింది.తదుపరి విచారణను నాలుగు వారాలకు వాయిదా వేసింది.

English summary

The High court issued notice to Vijayawada MP Kesineni Nani on Tuesday.Kesineni and others attacked transport commissioner at Vijayawada in last month.