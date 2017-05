చంద్రబాబు అమెరికాటూర్: సచివాలయంలో సెలవు వాతావరణం

ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయంలో గురువారం నాడు అప్రకటిత సెలవు వాతావరణం కన్పించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు అమెరికా పర్యటన నేపథ్యంలో లోకేష్ సహా ఇతర మంత్రులెవరూ కూడ సచివాలయానికి రాలేదు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Holiday mood in Andhra pradesh secretariat on Thursday. Andhra pradesh chiefminister Chandrababu naidu went to America tour for investments.