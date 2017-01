హాస్టల్ వెల్ఫేర్ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఏపీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

English summary

Andhra Pradesh PSC Recruitment 2017 Hostel Welfare officer posts :- Andhra Pradesh Public service commission (APPSC) invites application for the position of 100 Hostel Welfare officer vacancies. Apply online before 30th January 2017.