వడ్డీ కాసులవాడికే నోట్ల కష్టాలు, స్పందించని రిజర్వ్ బ్యాంకు

రద్దుచేసిన నగదు తో టిటిడి ఇబ్బందులు పడుతోంది. ఈ నగదును బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసుకొనేందుకు ముందుకు రాని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దరిమిలా ఆర్ బి ఐ కి టిటిడి లేఖ రాసింది.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:45 [IST]

English summary

how to exchange old currency notes ttd asks to rbi, ttd wrote a letter to rbi for depositing old notes in banks, but rbi not respond on ttd letter.