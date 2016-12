ఎంత దౌర్భాగ్యం: బ్లేడుతో గర్భాన్ని చీల్చుకుని పసికందును బయటికి తీసుకున్న గిరిజన మహిళ

ఓ గిరిజన మహిళ పురుటి నొప్పులు భరించలేక గత్యంతరం లేని పరిస్థితిలో బ్లేడుతో స్వయంగా తన గర్భాన్ని చీల్చుకుని బిడ్డను బయటికి తీసుకున్న దారుణ ఉదంతమిది.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 14:33 [IST]

English summary

A tribal woman delivered her own baby by tearing open her womb with a blade when she couldn’t reach a hospital in time.